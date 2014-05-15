«Энергоатом» намерен углублять сотрудничество с чешской Skoda JS

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерено углублять сотрудничество с компанией Skoda JS (Чехия), которая поставляет часть оборудования для украинских АЭС, говорится в сообщении «Энергоатома».

Согласно сообщению, 14 мая состоялась рабочая встреча делегации компании Skoda JS и руководства «Энергоатома». Отметив многолетнее успешное сотрудничество, руководители компаний обсудили возможности расширения его направлений, в частности, в сфере инжиниринговых услуг. Это направление в деятельности Skoda JS составило 54% по итогам деятельности в 2013 году.

Компания Skoda JS поставляет «Энергоатому» энергетическое оборудование, в частности, приводы «Шем» и программно-технический комплекс систем группового и индивидуального управления на АЭС Украины.

Сейчас выполняются контракты с чешской компанией по поставкам стеллажей уплотненного хранения отработанного ядерного топлива для Запорожской АЭС и Ривненской АЭС, а также графитовых прокладок для всех украинских АЭС. Договоренность о поставках оборудования действует до 2015 года.

В сообщении отмечается, что Skoda JS заинтересована в реализации проектов по модернизации полярных кранов, поставке контейнеров для отработанного ядерного топлива и высокоактивных отходов для украинских атомных электростанций.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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Skoda JS является отдельным подразделением чешской компании Skoda и работает в сфере ядерного машиностроения около 50 лет. Компания изготовляет корпуса атомных реакторов, привода "Шем", контейнеры для хранения высокоактивных отходов и транспортировки ядерного топлива, а также целый ряд другого оборудования для атомной энергетики.

В настоящее время «Энергоатом» является одним из крупнейших заказчиков компании.