Южно-Украинская АЭС проведет 14 мая плановую проверку оповещения

Южно-Украинская атомная электростанция 14 мая проведет очередную плановую проверку оборудования системы оповещения на промышленной площадке электростанции с включением электросирен, сообщили УНИАН в пресс-службе станции.

«В соответствии со специально разработанной программой персонал цеха диспетчерского и технологического управления выполняет такие проверки ежемесячно», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, основная цель программы – проверка работоспособности системы оповещения.

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса. В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.