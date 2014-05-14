«Энергоатом» за 4 месяца увеличил доход от реализации на 15%

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, в январе-апреле 2014 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3% - до 8,386 млрд грн, говорится в отчете компании.

Расчеты «Оптового рынка электроэнергии» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию в январе-апреле 2014 года составили 6,176 млрд грн, что составляет 73,7%.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии составляет 5,462 млрд грн.

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Выработка электроэнергии компанией за 4 месяца текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,79% - до 30,518 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), приняла решение с 1 мая повысить тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом» на 8,8% - до 30,23 коп. за кВт/ч с 27,78 коп. за кВт/ч.

НКРЭ с 1 апреля повысила тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом» на 20,5% - до 27,8 коп. за кВт/ч с 23,08 коп. за кВт/ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

«Энергоатом» по итогам 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 31% - до 4,076 млрд грн с 3,106 млрд грн.