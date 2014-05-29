В «Энергоатоме» провели служебное расследование

28 мая 2014 года в ГП НАЭК «Энергоатом» завершено служебное расследование относительно организации, проведения и заключения договора на закупку работ по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости ОП «Запорожская АЭС». Об этом сообщается на сайте предприятия.

В результате расследования комиссией выявлено совершение отдельными должностными лицами ГП НАЭК «Энергоатом» действий, которые могли привести к убыткам компании в размере 3,5 млн грн. Материалы проверки переданы в Службу безопасности Украины для решения вопроса относительно наличия оснований для открытия уголовного производства по выявленным фактам.

Кроме того, будут применены меры дисциплинарного воздействия к виновным лицам за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Президент ГП НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский дал поручение разработать комплекс организационных мероприятий, направленных на предотвращение подобных злоупотреблений в будущем.