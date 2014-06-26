Украине необходимо расширять источники поставок ядерного топлива – эксперт

Украине необходимо расширять существующие источники поставок ядерного топлива для отечественных атомных электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава наблюдательного совета Фонда целевых экологических инвестиций Алексей Хабатюк, во время круглого стола «Ядерная энергетика и ее взнос в смягчение последствий изменений климата» в Ривненской области.

«Решать в атомной сфере нужно свои вопросы... То есть, диверсифировать поставки (ядерного топлива - УНИАН) в первую очередь из разных источников», - сказал Хабатюк.

По его словам, на рынке Украины существуют две компании - российская ТВЭЛ, которая сейчас монопольно поставляет ядерное топливо, а также американская компания Westinghouse, которая намерена поставлять топливо в ближайшее время.

По словам эксперта, есть еще компании, которые заинтересованы поставлять ядерное топливо в Украину. Он отметил, что эта диверсификация источника поставок позволит снижать цену топлива.

«Есть нормальная экономическая конкуренция и технологическое совершенство. То есть, взвешивая эти два показателя, нужно обеспечить так, чтобы не было монопольных поставок топлива», - сказал Хабатюк.

При этом он подчеркнул, что любая монопольная поставка ведет к удорожанию и к зависимости.

Как сообщал УНИАН, в средине апреля Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и Westinghouse договорились о продлении действующего контракта на поставку топлива для украинских атомных станций до 2020 года.

Согласно условиям договора, Westinghouse будет производить топливо для украинских АЭС на своих производственных мощностях в городе Вестерос, Швеция.

Компания планирует загрузить ядерное топливо на блок №3 Южно-Украинской АЭС к 2015 году.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, цена американского ядерного топлива является коммерческой тайной компании, при этом она конкурентна со стоимостью российского топлива.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, благодаря продленному контракту с Westinghouse Украина сможет снизить зависимость от поставок ядерного топлива компании «ТВЭЛ» (Россия).

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками - Запорожская, Ривненская, Южно-Украинская и Хмельницкая, при этом Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.