В «Энергоатоме» разобрались с покупкой «Атомэнергомашем» стального проката

По факту публикации на интернет-сайте «Наши деньги» по закупке ОП «Атомэнергомаш» стального проката по завышенной цене в ГП НАЭК «Энергоатом» проведено служебное расследование.

Комиссия, созданная в Компании, установила факт превышения стоимости закупки по заключенному договору над более экономически выгодным ценовым предложением другого участника на сумму 404,7 тыс. грн.

Указанное стало возможным в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязательные отдельными должностными лицами ОП «Атомэнергомаш».

Комиссией предложено необходимые меры по недопущению нанесения ущерба Компании, а также о привлечении виновных лиц к ответственности. Кроме того, по результатам служебного расследования руководством Компании будут приняты исчерпывающие меры, направленные на недопущение в будущем системных нарушений при закупке товаров работ и услуг.

Напомним, что с начала действия приказа Министерства энергетики и угольной промышленности Украины №237 «О неотложных мерах стабилизации финансового состояния отрасли и предотвращения проявлений коррупции» от 11 марта 2014 года, общая экономия средств благодаря пересмотру и сокращению стоимости договоров на поставку оборудования и услуг в интересах подразделений ГП НАЭК «Энергоатом» составил по состоянию на 23 апреля 69,9 млн грн.

На выполнение указанного документа Минэнергоугля в Компании был издан соответствующий приказ №234, в котором, в частности, речь идет о сокращении расходов путем оптимизации договорной деятельности.

Президент ГП НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский на селекторном совещании 22 апреля поручил руководителям подразделений продолжать работу по сокращению расходов, и напомнил, что высвобожденные средства частично пойдут на покрытие дефицита из социальных программ. «Следовательно, в этой работе должен быть заинтересован каждый член трудового коллектива компании», - отметил руководитель «Энергоатома».