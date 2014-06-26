Глава украинского МИД сомневается, что «Южный поток» будет построен

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сомневается в том, что проект строительства газопровода «Южный поток» будет реализован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом Климкин сказал в интервью австрийской газете Die Presse.

«Австрия поддерживает этот проект. Но у меня есть большое сомнение в том, что он будет реализован. Как член ЕС, Австрия должна соблюдать правила, второй и третий энергетические пакеты. Нельзя говорить об уступках по отношению к «Газпрому». А без уступок «Южный поток» является мертвым», - сказал Климкин.

Он отметил, что не верит в перспективы этого проекта.

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«Я не верю в этот проект. Если Россия хочет обойти Украину и другие государства, то это мотивировано исключительно политически. Стоимость этого проекта составляет почти 30 млрд. Зачем тратить так много денег на проект, который не обеспечит диверсификацию. Россия нужна как поставщик энергоресурсов, но все должно происходить в соответствии с правилами», - добавил Климкин.

Министр отметил, что ЕС должен говорить единым голосом. «Если Австрия хочет выступить как посредник, следует обдумать, как это будет происходить», - сказал он.

Как сообщалось, 24 июня австрийская энергетическая компания OMV и российский «Газпром» подписали в Вене соглашение о строительстве газопровода «Южный поток», который идет в обход Украины.