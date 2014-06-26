Выбросы парниковых газов увеличатся, если не продлить срок службы атомных блоков - эксперт

Украина может значительно увеличить выбросы парниковых газов в окружающую среду, если не будут продлены сроки эксплуатации действующих энергоблоков атомных электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава наблюдательного совета Фонда целевых экологических инвестиций Алексей Хабатюк в ходе «круглого стола» «Ядерная энергетика и ее взнос в смягчение последствий изменения климата».

По его словам, Украине до 2020 года необходимо продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков. А если не продлить, то электроэнергию, которая производилась на этих блоках, нужно будет заменять, сжигая углевороды.

«Если заменить один блок, вышедший из эксплуатации, за год на угле будет дополнительно 7-7,5 млн тонн выбросов СО2 (углекислый газ)», - сказал Хабатюк.

По его словам, в процессе эксплуатации угольного блока на 1 кВт/ч произведенной электроэнергии будет приблизительно килограмм выбросов, а при сжигании газа 650 грамм, мазута - 850 грамм.

В то же время эксперт сообщил, что выбросы в Украине сейчас ежегодно составляют около 400 млн тонн.

«Если бы атомной энергетики в Украине не было, выбросы бы выросли на 117 млн тонн, или на 30%.

При этом эксперт подчеркнул, что продление срока эксплуатации атомных блоков не только даст Украине дешевую электроэнергию, но и позволит ей внести вклад в борьбу с глобальным изменением климата.

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Как сообщал ранее УНИАН, госкомпания НАЭК «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей главной задачей продление срока службы действующих атомных блоков, а не строительство новых.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками - Запорожская, Ривненская, Южно-Украинская и Хмельницкая, при этом Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.