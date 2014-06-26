Украина сможет обойтись без российского газа до декабря - польские аналитики

Украина благодаря накопленным запасам газа сможет обойтись без поставок голубого топлива из России, которые были прекращены с прошлого понедельника, вплоть до декабря текущего года.

Такое мнение высказали эксперты польского аналитического Центра восточных исследований OSW в обзоре, текстом которого располагает УНИАН.

"Прекращение Россией поставок газа и подача "Газпромом" арбитражного иска свидетельствует о серьезной эскалации конфликта, однако в перспективе ближайших недель предпринятые меры не принесут негативных последствий ни для одной из сторон. Запасы газа в Украине и низкое потребление летом позволят отказаться от импорта российского сырья даже до ноября-декабря 2014 года", - отметили аналитики.

По их мнению, потребители российского газа в Евросоюзе также не почувствуют никаких проблем с поставками по крайней мере ближайшие 2-3 месяца.

Эксперты не исключили возможности того, что Россия будет пытаться затягивать решение конфликта, чтобы обвинить Украину в том, что она является ненадежной транзитной страной, и пролоббировать выгодные для себя решения, связанные со строительством газопровода "Южный поток" и наземным участком "Северного потока" - OPAL.

"Со временем после уменьшения запасов газа в хранилищах и увеличения российского экспорта в ЕС Киев будет нуждаться во всем большем количестве так называемого технического газа для обслуживания транзита, что может привести к использованию газа из транзитных газопроводов", - отметили аналитики.

Они также обратили внимание на разные цели украинцев и россиян и высокую цену "газового вопроса", что усложнит достижение компромиссного решения.

"Кризис, скорее всего, будет долговременным", - отметили они.

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Как сообщал УНИАН, с 16 июня Россия прекратила газовые поставки в Украину и впервые в современной истории перевела страну на систему предоплаты, объяснив свое решение тем, что украинские власти не погасили долг за ранее поставленное топливо на сумму почти 4,5 млрд долл.

Украина оспаривает установленную для нее со второго квартала текущего года цену на российский газ на уровне 485 долл. за тысячу кубометров, заявляя, что она неоправданно завышена и связана с политическим решением наказать страну за смену власти в феврале этого года, которую в России считают государственным переворотом. Украинские власти также считают завышенным долг за поставленный газ, поскольку часть его также была рассчитана по этой цене.

Евросоюз получает через Украину около 15% необходимого ей газа. Россия в целом покрывает нужды 28 государств ЕС примерно на 30%. Газ поставляется также через Беларусь и по газопроводу "Северный поток".