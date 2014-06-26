Польские аналитики: Украина имеет большой шанс на снижение цены газа через суд

Международный арбитражный суд в Стокгольме с высокой долей вероятности обяжет Россию снизить неоправданно высокую цену на газ для Украины, но вряд ли согласится с аргументами украинских властей, требующих вернуть переплаченные за предыдущие поставки 6 млрд долл.

Такое мнение высказали аналитики польского аналитического Центра восточных исследований OSW в обзоре, текстом которого располагает УНИАН.

"Украина имеет большой шанс на снижение арбитражным судом действующей цены на газ. Та цена, которую сейчас требует "Газпром" (485 долл.), на 105 долл. выше средней цены, заложенной в долгосрочных контрактах "Газпрома" с европейскими потребителями, и на 95 долл. выше средних цен на европейском спотовом рынке", - отметили аналитики.

В то же время, по их мнению, намного сложнее будет получить одобрение суда на то, чтобы "Газпром" вернул 6 млрд долл., которые украинская власть хочет за то, что ранее страна также платила по завышенным ценам.

"Ведь "Нафтогаз" ранее не ставил под сомнение эти обязательства, а, оплачивая счета, де-факто признавал высокую цену поставок", - отметили они.

Эксперты назвали беспрецедентной ситуацию для украинско-российских отношений, когда стороны разрешают спор в международном суде, но высказали мнение, что, скорее всего, им удастся договориться вне судебного разбирательства.

"Учитывая тот факт, что арбитражные дела могут рассматриваться от более десяти месяцев до 2-3 лет, правдоподобно, что поданные иски являются лишь тактикой в переговорах сторон", - отметили аналитики, подчеркнув, что как украинцы, так и россияне дают понять, что готовы к переговорам.

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Эксперты добавили, что международный суд, в свою очередь, скорее всего, станет на сторону "Газпрома" по делу неоплаченного газа и обяжет Украину погасить долг. Однако он будет меньше требуемых россиянами 4,5 млрд долл. за счет снижения цены российского газа для украинцев.

Как сообщал УНИАН, 16 июня украинский "Нафтогаз" и российский "Газпром" после того, как сторонам так и не удалось договориться о цене поставляемого газа Украине и механизма погашения долга за уже поставленное топливо, подали друг на друг иск в Международный арбитражный суд в Стокгольме.

Стороны вели переговоры по этим вопросам при участии Европейской комиссии с мая этого года. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер заявлял, что, несмотря на начало судебного разбирательства, он надеется на продолжение переговоров, очередной раунд которых может состояться в первой половине июля.