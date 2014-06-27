Обвал на рынке нефти продолжается

На мировых торгах в пятницу, 27 июня, цена нефти Brent держится выше $113 за баррель, но, вероятно, завершит текущую неделю максимальным спадом с марта, передает Reuters.

Цены снизились примерно на $2,50 с девятимесячного пика $115,71, достигнутого 19 июня, поскольку бои на севере и западе Ирака не затронули добычу нефти на ключевых нефтяных месторождениях на юге страны.

Так, фьючерсы на Brent упали на 15 центов до $113,06 за баррель после падения на 79 центов на предыдущей сессии. Brent может потерять за неделю 1,4%.

Читайте такжеВласти США ослабляют 40-летний запрет на экспорт сырой нефтиФьючерсы на американскую легкую нефть подешевели на 20 центов до $105,64 после того, как опустились до $105,84 в четверг. Это был самый низкий уровень закрытия с 11 июня. Данный сорт нефти тоже может подешеветь за неделю на 1,4%.

Если бои между повстанцами-суннитами и силами правительства Ирака по-прежнему будут проходить к северу от Багдада, вероятность срыва поставок уменьшится.

Читайте такжеБюджет России не переживет снижение цен на нефть до $80 - прогноз СбербанкаБолее слабые, чем ожидалось, данные о потреблении в США, также повлияли на снижение цен на нефть.

Потребительские расходы в США выросли в мае меньше, чем ожидалось, заставив экономистов снижать оценки роста экономики во втором квартале, что ухудшает прогноз спроса на нефть в стране.

И Brent, и американская нефть, как ожидается, будут и дальше снижаться в пятницу, при этом американская нефть может протестировать технический уровень сопротивления $105,50 за баррель, считают аналитики.

Слабые американские данные на этой неделе, включая рост запасов нефти, сокращение ВВП и низкие потребительские расходы негативно влияют на стоимость нефти.

Читайте такжеЭкономика США обвалилась до рекорда за пять лет