«Роснефть» заключила сделку с BP на $2 млрд
Сделка предусматривает экспорт 12 миллионов тонн нефтепродуктов
«Роснефть» договорилась с BP Oil International Limited о поставках нефтепродуктов в течение пяти лет по предоплате.
Об этом говорится в сообщении российской компании.
Сделка предусматривает экспорт 12 миллионов тонн нефтепродуктов с возможностью из замещения нефтью по цене не менее 1,5 миллиарда долларов.
«Цена будет рассчитываться по формуле аналогичной применяемой компанией при реализации нефтепродуктов и нефти в ходе регулярных годовых тендеров. Поставки по контракту могут начаться уже в июле 2014 года», — отмечается в сообщении.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Роснефти», на момент сделки предоплата составила два миллиарда долларов. «Объем предоплаты будет увеличиваться, поскольку еще несколько банков проявили интерес», — подчеркнул он.
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Президент «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя сделку, отметил, что она укрепит сотрудничество с BP и обеспечит стабильные поставки качественных нефтепродуктов. «Роснефть» также получит дополнительные финансовые ресурсы, добавил он.