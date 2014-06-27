"Газпром" просит власть РФ повысить тарифы - нет денег на китайский проект

"Газпром", подписавший в мае $400-миллиардный контракт с Китаем, для выполнения которого концерну предстоят многомиллиардные инвестиции, просит правительство РФ помочь ему со строительством трубы в Китай за счет разморозки внутренних тарифов на газ и предоставления ему налоговых льгот. Об этом заявил 26 июня зампред и глава финансово-экономического департамента "Газпрома" Андрей Круглов, передает Reuters.

После заключения китайского мегаконтракта, который аналитики называют убыточным, а "Газпром" - вполне рентабельным, российский президент Владимир Путин неожиданно предложил докапитализировать "Газпром" за счет валютных резервов, чтобы помочь концерну со строительством трубы в Китай и освоением месторождений для ее заполнения. Инвестиции в эти проекты оцениваются в $55 миллиардов.

Читайте также"Газпром" будет терять $3 млрд в год, если Украина начнет "большой реверс"Экономисты и Минфин считают, что "Газпром" в состоянии сам найти деньги на стройку ради газового контракта с Пекином, вместо того чтобы тратить резервы казны, которые нужны для поддержания рубля и выплаты пенсий в случае падения доходов от сырьевого экспорта.

"Газпром", который, как и другие госмонополии, страдает из-за сдерживания тарифов правительством, считает, что высокие цены на газ на внутреннем рынке лучше вливаний в капитал.

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