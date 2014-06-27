«Газпром» прогнозирует дальнейшее снижение поставок газа в Украину

Российский газовый монополист «Газпром» прогнозируют дальнейшее снижение поставок российского природного газа в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал в ходе годового собрания акционеров компании.

«В 2013 году объемы поставок газа группы «Газпром» в страны ближнего зарубежья составили 59,4 млрд куб. м. Выручка от продаж - 423,5 млрд руб. Снижение поставок природного газа в страны ближнего зарубежья в 2013 году было вызвано в основном сокращением потребления в Украине. Известные события в Украине дают основания прогнозировать, к сожалению, продолжение этой тенденции», - сказал Миллер.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году «Газпром» поставил в Украину 25,8 млрд кубометров газа, в то время как в 2012 году - 33 млрд кубометров.

В 2013 году в Беларусь было поставлено 19,8 млрд куб. м, в Литву - 2,7 млрд куб. м, в Молдову - 2,4 млрд куб. м, в Армению - 1,7 млрд куб. м, Латвию - 1,1 млрд куб. м, Казахстан - 4,7 млрд куб. м, Эстонию - 0,7 млрд куб. м., Грузию - 0,2 млрд куб. м.

Таким образом, Украина стала лидером по закупкам российского газа среди стран СНГ и Балтии. Всего на данный рынок в 2013 году поставлено 59,4 млрд куб. м против 64,4 млрд. куб. м в 2012 году.

При этом "Газпром" прогнозирует дальнейшее снижение объема поставок в 2014 году на рынок стран СНГ и Балтии до 56,4 млрд куб. м.

Средняя цена российского газа в 2013 году для стран СНГ и Балтии составляла 272 долл. за тыс. куб.

В 2013 году стоимость поставок в СНГ и Балтию составила 15,3 млрд долл. (в 2012 году - 19,9 млрд. долл.).

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Справка УНИАН. ОАО «Газпром» — российская энергетическая компания, занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии. Компания поставляет природный газ как внутренним потребителям России, так и странам СНГ, Балтии, Европы.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 18%, в российских - 72%. На «Газпром» приходится 14% мировой и 74% российской добычи газа.