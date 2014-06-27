Миллер: "Южный поток" все равно будет построен

Проект "Южный поток" отвечает экономическим интересам всех стран-участниц и будет построен, заявил глава российского газового холдинга Алексей Миллер, передает РИА "Новости".

"Южный поток" отвечает экономическим интересам всех стран-участниц и будет построен. Сейчас мы с партнерами делаем все, чтобы завершить работы в намеченные сроки. В конце 2015 года по "Южному потоку" будет поставлен первый газ", - сказал Миллер на годовом собрании акционеров.

Читайте такжеВ Еврокомиссии пригрозили "последствиями" странам, которые поддержат "Южный поток"Он добавил, что глубоководная укладка газопровода в Черном море начнется осенью этого года.

"С пуском "Южного потока" морские газопроводы будут обеспечивать две трети всех наших экспортных поставок", — добавил глава "Газпрома".

Газопровод "Южный поток" мощностью 63 миллиарда кубометров планируется проложить по дну Черного моря из России до Болгарии для диверсификации поставок газа в ЕС. Далее голубое топливо будет распределяться по различным странам Европы — как по транзитным для "Южного потока", так и по тем, куда придут газопроводы-отводы.

Читайте также«Южный поток» вместо Италии закончится в АвстрииЕврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер заявил, что создание газопровода "Южный поток" должно быть приостановлено, на фоне ситуации в Украине и пока он не будет соответствовать нормам Третьего энергопакета ЕС. ЕК настаивает, что добывающая компания не может быть одновременно и собственником трубы. "Газпром" полагает, что таким образом в ЕС пытаются дискриминировать российскую компанию.

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