«Лукойл» продал все заправки в Крыму

Нефтяная компания «Лукойл» продала все заправки в Крыму по просьбе руководства аннексированной республики Крым.

Об этом в интервью газете "Ведомости" рассказал глава компании Вагит Алекперов.

"К нам обратилось руководство Крыма — премьер Аксенов — с просьбой продать заправки крымским операторам для развития малого и среднего бизнеса. И мы это сделали. Называть покупателя не стану — он один. Вся наша сеть была продана после обращения руководства Крыма", - сообщил Алекперов.

Читайте также"Лукойл" хочет стать экспортером сжиженного газа

Также он рассказал, что у «Лукойла» в Украине работает около 5000 человек. Имеется и розничный бизнес — около 250 АЗС и нефтехимический комплекс «Карпатнефтехим», который сегодня остановлен. Причины этой остановки — экономическая ситуация и безопасность, ведь там применяется большое количество хлора при производстве ПВХ.

По словам главы компании "Лукойл", рабочие сегодня и при стоящем заводе получают зарплату. "Мы сохранили прекрасные отношения с профсоюзами и с региональными властями, и в целом коллектив стабилен и не допустил ни одного эксцесса на предприятии. Наши региональные руководители в контакте с властями. Мы ведем переговоры, чтобы создать экономически выгодные условия для запуска этого уникального нефтехимического комплекса", - говорит он.