Тариф на отпуск электроэнергии АЭС повысят с июля

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), приняла решение с 1 июля повысить тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом», оператора всех действующих атомных электростанций Украины, на 0,3% - до 30,31 коп. за кВт/ч с 30,23 коп. за кВт/ч.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 26 июня.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ с 1 мая 2014 года повысила тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом» на 8,8% - до 30,23 коп. за кВт/ч с 27,78 коп. за кВт/ч. С 1 апреля - на 20,5%, до 27,8 коп. за кВт/ч с 23,08 коп. за кВт/ч. С 1 января 2014 года - на 4%, до 23,08 коп. за 1 кВт/ч с 22,2 коп.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.