ЕБРР вдвое увеличил финансирование альтернативной энергетики в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявила ведущий банкир департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина.

«Когда мы готовили первую фазу, в рамках которой было выделено 50 млн евро финансирования банка и 20 млн евро от Фонда чистых технологий, это был пробный этап. Поскольку был достигнут успех в реализации первого этапа … было принято решение советом директоров ЕБРР в начале 2014 года продлить данную программу и увеличить объем финансирования, в рамках USELF, то же на 70 млн евро. 50 млн – это финансирование ЕБРР, и 20 млн – это финансирование Фонда», - сказала Еремина.

Менеджер проекта USELF Ральф Вальтер сообщил, что всего за время проекта было получено 108 заявок, из которых рассмотрели пока 33, и 7 проектов уже получили финансирование.

По словам старшего менеджера департамента энергоэффективности ЕБРР Сергея Масличенко, банк обеспечивает финансирование 60% от стоимости проекта.

«Сначала инвестор тратит свои деньги - это 40%. Потом остальные 60% обеспечивает ЕБРР», - сказал Масличенко.

В тоже время, отвечая на вопрос о размере процентной ставки по кредиту, банкир отметил: «У нас нет стандартной процентной ставки как в украинских коммерческих банках. Все зависит от рисков проекта, и кто является инвестором проекта».

«Целью ЕБРР не является субсидирование процентной ставки, мы не даем ниже рыночных. Процентные ставки – это коммерческая тайна по каждому проекту», - добавил Масличенко.

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Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2013 года банк взял на себя обязательства по предоставлению более 8,2 млрд евро (10,7 млрд долл.) в рамках 318 проектов в Украине. Одним из крупнейших энергетических проектов банка в Украине является предоставление кредита объемом 300 млн евро по проекту «Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций».

ЕБРР в 2010 году объявил о начале Программы финансирования альтернативной энергетики (USELF) объемом 50 млн евро, целью которой является предоставление финансирования местным частным предприятиям для инвестиций в проекты возобновляемой энергетики (малая гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика, использование биомассы и биогаза) в Украине.