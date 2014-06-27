В "Газпроме" заявляют, что ГТС Украины после строительства "Южного потока" им будет не нужна

Заместитель главы российского газового монополиста "Газпром" Александр Медведев считает, что после реализации "Южного потока" потребности в использовании газотранспортной системы Украины практически не останется.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

Отвечая на вопрос, как повлияет на российскую компанию намерение Украины модернизировать свою ГТС с участием американских и европейских партнеров, Медведев заявил: "На нас это никак не повлияет. Украина может делать со своей ГТС все что угодно, но не надо забывать - ее возраст в основном превышает 35 лет".

По его словам, необходимые инвестиции в поддержку ее работоспособности не делались.

"Давайте мы за них решать не будем, пускай они сами решают. У нас после реализации проекта "Южный поток", с работой "Северного потока" и других наших транспортных маршрутов потребности в использовании украинской ГТС практически не останется", подчеркнул Медведев.

При этом он отметил, что никаких препятствий для строительства "Южного потока" "нет и быть не может".

"Мы строительство ведем по графику", - сказал он.

Медведев считает, что может быть дискуссия относительно использования 100% мощностей этого газопровода, хотя в нем будет только российский газ.

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Как сообщал УНИАН, Украина намерена привлечь иностранные компании к совместному управлению отечественной газотранспортной системой.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что модернизация и реорганизация работы украинской газотранспортной системы посредством создания компании-оператора ГТС с возможностью вхождения в эту компанию европейских и американских инвесторов позволит остановить строительство российского газопровода «Южный поток» и усилит позиции Украины как транзитной страны.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 27 июня заявил, что газопровод «Южный поток» в обход Украины будет построен, чтобы сохранить за «Газпромом» статус поставщика в Европу «номер один».

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяженность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

В 2011 году Украина объявила о необходимости провести модернизацию своей ГТС, посчитав, что на эти цели понадобиться свыше 5 млрд долларов.