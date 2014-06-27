Миллер о модернизации ГТС Украины: поезд уже ушел

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявляет, у "Газпрома" нет интереса к модернизации ГТС Украины, "поезд уже ушел", компания не будет принимать в этом участие.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Миллер сказал на пресс-конференции в Москве по итогам собрания акционеров компании.

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"То, что касается позиции "Газпрома" по модернизации ГТС Украины с американцами, европейцами. У нас нет в настоящее время никакого интереса к этому проекту, поезд уже ушел, ушел не вчера. В модернизации ГТС Украины мы принимать участия не будем", - сказал Миллер.

Он отметил, что есть проблемы с имущественными правами на ГТС Украины.

По его словам, на данный момент ГТС Украины не принадлежит НАК "Нафтогаз Украины" и не находится на его балансе, а принадлежит Украинскому государству.

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"Прежде что либо с кем то обсуждать по модернизации, ГТС Украины должна появится на балансе того или иного хозяйствуещего субъекта", - сказал он и добавил, что это вопрос очень политизирован в Украине.

Миллер отметил, что должно быть изменено "с десяток" украинских законов и только после этого можно говорить, будут ли в этом проекте партнеры.

Он заявил, что по оценкам "Газпрома" стоимость ГТС Украины не большая, ГТС Украины стоит недорого.