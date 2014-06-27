Миллер признал, что Украина снизила зависимость от российского газа

Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечает, что проблем с транзитом российского газа через Украину нет, но проблемы с несанкционированным отбором могут начаться осенью, так как Украина не заполняет свои подземные газовые хранилища.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Миллер сказал на пресс-конференции в Москве по итогам собрания акционеров компании.

"На сегодняшний день проблем с транзитом российского газа через территорию Украины нет", - подчеркнул Миллер.

По его словам, это связано с тем, что украинская промышленность потребляет значительно меньше газа, чем обычно в июне. Кроме того, Украина использует реверсные поставки газа, хотя "всем понятно, что речь идет об оседании российского газа в украинской трубе", добавил он.

Миллер считает, что проблема есть, но ее пока не видно в Украине и Евросоюзе. "Проблема заключается в том, что Украина не закачивает в полном объеме газ в ПХГ. Это грозит тем, что за так называемым несанкционированным отбором иногда другие слова используются - "воровство". Эти слова мы, по-видимому, можем использовать осенью этого года. Вероятность такого сценария очень велика", - сказал Миллер.

Он подчеркнул, что проблема незакачки в ПХГ не видна, но может возникнуть в ближайшие несколько месяцев.

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Как сообщал УНИАН, запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на 10 июня составили 12,614 млрд кубометров.

По словам министра энергетики России Александра Новака, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" для гарантии безопасных поставок газа клиентам российского "Газпрома" в государствах Европейского Союза должна закачать в подземные хранилища к началу зимнего сезона 12 млрд кубометров газа стоимостью 4-5 млрд долл.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.