"Газпром" угрожает ограничить поставки газа европейским компаниям из-за реверса в Украину

Российский газовый монополист "Газпром" может ограничить поставки газа европейским компаниям, осуществляющим реверс в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал на пресс-конференции в Москве по итогам собрания акционеров компании.

"Мы пока очень внимательно смотрим, обладаем исчерпывающей информацией в отношении, как это делается, что делается - где там, что к чему привинтили, что построили дополнительно для того, чтобы реверс организовать. На самом деле - это наш российский газ остается на территории Украины", - сказал Миллер.

По его мнению, на самом деле никакого физического реверса не происходит.

"Что может происходить дальше? По-видимому, в обозримой перспективе наступит такой момент, когда мы будем вводить ограничения поставок российского газа в направлении тех ГИСов (газоизмерительных станций - УНИАН), где мы фиксируем реверсные поставки со всеми вытекающими последствиями для тех компаний, которые получают российский газ через эти ГИСы. Я имею в виду европейские компании", - подчеркнул он.

Глава «Газпрома» считает, что это "аферистическая схема", и Украина не имеет права распоряжаться российским газом в своей трубе, так как пункты сдачи находятся за территорией Украины.

"Что касается российского газа, без сомнения, Украина без российского газа обойтись не может. Об этом говорят и политические деятели на Украине, поэтому российский газ, конечно же, в украинской трубе будет", - сказал Миллер и добавил, что непонятно, какой объем российского газа будет находиться в трубе.

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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, Украина ежегодно может получать из Европы порядка 15 млрд кубометров природного газа.

По словам главы НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева, цена европейского газа для Украины может колебаться на уровне 300 долларов за тысячу кубометров.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. Однако использование словацкого маршрута в полном объеме блокируется российским «Газпромом». На сегодняшний день для Украины открыты венгерский и польский газовые маршруты.