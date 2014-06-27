«Нафтогаз»: в ассоциации с ЕС Украина станет частью единого европейского газового рынка

Украина благодаря подписанию 27 июня экономической части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом получает возможность отстаивать свои интересы при утверждении и реализации программ и стратегий ЕС по развитию энергетической инфраструктуры, сообщили УНИАН в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

«Соглашение предусматривает, что компании Украины и Евросоюза будут работать в едином нормативно-правовом поле, и наша страна становится важной частью единого европейского газового рынка. Соответственно, Украина, которая имеет уникальные технические возможности по транспортировке и подземному хранению газа, получает дополнительный рычаг для отстаивания своих интересов в вопросах энергетического сотрудничества с Евросоюзом», — цитирует пресс-служба главу правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

В сообщении отмечается, что статья Соглашения «Сотрудничество в сфере использования инфраструктуры» устанавливает, что каждая сторона должна учитывать энергетические сети и возможности другой стороны при разработке программных документов относительно спроса и предложения, энергетических стратегий и планов развития инфраструктуры.

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Кроме того, Соглашение предусматривает, что стороны должны прилагать усилия для содействия использованию инфраструктуры передачи и хранения газа и, в случае необходимости, проводить консультации друг с другом или координировать свои действия по развитию инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации. Сегодня, 27 июня, Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.