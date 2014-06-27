В России продолжают настаивать, чтобы Украина заплатила $4,5 млрд за газ

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявляет, что для нормализации газовых отношений Украина должна погасить накопившийся долг за российский газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Миллер сказал на пресс-конференции в Москве по итогам собрания акционеров компании.

"Перспективы отношений с Украиной в газовой сфере очень просты - Украина должна сначала заплатить за поставленный газ, она должна сначала нам погасить долг - 4,5 млрд долларов, объем поставленного и неоплаченного газа - 11,5 млрд кубометров", - сказал Миллер и подчеркнул, что это первый шаг, которая должна сделать Украина.

На вопрос, когда будут продолжены переговоры, он ответил: "Предмета для переговоров нет, Украина переведена на предоплату. Есть задолженность - надо сначала погасить задолженность". "Пускай наши украинские партнеры попробуют платить", - заявил Миллер.

По его словам, нужно говорить не о "справедливой" цене, а о "честной" цене, которая прописана в контракте.

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Как сообщал УНИАН, переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала июня, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную, единую позицию.

16 июня в 10.00 «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.

В тот же день Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долларов в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долларов.