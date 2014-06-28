Энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к энергосети

Как сообщили УНИАН в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, в ходе ремонта на энергоблоке №4 выполнены основные регламентные и сверхрегламентные работы.

На данный момент на Запорожской АЭС в работе находится 5 энергоблоков. Суммарная мощность составляет 3 790 МВт.

С начала 2014 года запорожские атомщики произвели уже более 18 млрд кВт-час. электроэнергии, а с начала пуска – более 968 млрд кВт-час. электроэнергии. Это очередной вклад коллектива Запорожской АЭС в укрепление энергетической безопасности страны.

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Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируется 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.

В последние годы станция производит около 50% всей электроэнергии, выработанной атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.