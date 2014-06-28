Угрозы Газпрома наказать компании за реверс газа в Украину абсолютно неприемлемы - Еврокомиссия

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Европейской комиссии, реагируя на соответствующее заявление, в Брюсселе эту новость приняли к сведению и считают "эти угрозы абсолютно неприемлемыми".

"Комиссия ожидает, что "Газпром" и в дальнейшем будет надежным поставщиком и будет выполнять свои договорные обязательств vis-á-vis своих партнеров в ЕС. Ничто не мешает компаням ЕС свободно распоряжаться газом, купленным у "Газпрома", поэтому нет ничего "наполовину мошеннического" в таких операциях, что включает в себя продажу газа потребителям как внутри ЕС, так и третьим странам, таким, как Украина", - подчеркнули в Европейской комиссии.

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