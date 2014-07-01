Статданные из Китая подняли цены на нефть

На мировых торгах во вторник, 1 июля, нефть дорожает на фоне положительной статистики из Китая - одного из крупнейших в мире потребителей топлива, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,22, до $112,58 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,29, до $105,66 за баррель.

Как полагают аналитики, конечно, нужно следить за Ираком и ситуацией в Украине, но экономические данные, включая США, указывают на улучшения в мировой экономике.

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Инвесторы также ждут статданных о запасах топлива и занятости в США.

ОПЕК в июне сократил добычу нефти с достигнутого в мае трехмесячного максимума за счет боев с суннитами в Ираке и технических проблем на иракских экспортных терминалах.

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