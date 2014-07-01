США в скором времени могут стать лидером мирового рынка сверхлегкой нефти

После нескольких десятилетий изоляции США могут стать одним из крупнейших игроков на мировом рынке сверхлегкой нефти, пишет Reuters.

Согласно опубликованным на прошлой неделе решениям правительства США, компаниям разрешено экспортировать легкую газообразную нефть, также известную как конденсат, что является ослаблением полного запрета на экспорт нефти, действовавшего 40 лет. Компании получили выход на рынки, прежде всего Латинской Америки и Азии, а в перспективе могут составить конкуренцию традиционным игрокам на Ближнем Востоке и в Африке.

Читайте такжеВласти США ослабляют 40-летний запрет на экспорт сырой нефтиКомпании готовы начать поставки в течение нескольких недель, и к концу года экспорт может достигнуть 300.000 баррелей в сутки, по оценке аналитиков Citi в Нью-Йорке.

"Влияние может быть огромным. Поставки могут начаться в течение двух недель", - сказал глава Asia Pacific Energy Consulting и специалист по конденсату Эл Тронер.

Читайте такжеПодорожание нефти из-за конфликта в Ираке несет угрозу развивающимся экономикамСША ежедневно производят до миллиона баррелей конденсата, который может отправляться на экспорт после незначительной переработки - стабилизации. Это вдвое больше экспорта из Катара - крупнейшего в настоящее время производителя конденсата в мире.

В зависимости от вида конденсата, он может использоваться как в качестве сырья на нефтехимических предприятиях Китая и Японии, так и для разбавления тяжелой нефти, добываемой в Латинской Америке.

Читайте такжеМировой спрос на нефть вскоре может достигнуть своего пика - МЭАДве компании - Enterprise Products Partners и Pioneer Natural Resources - объявили, что получили разрешение Министерства торговли на экспорт конденсата. Enterprise добавила, что может начать поставки в любое время.