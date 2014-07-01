"Газпром" приостановил поставки топлива Турции по "Голубому потоку"

Подача газа по газопроводу «Голубой поток» во вторник, 1 июля, была приостановлена для проведения планового технического обслуживания, которое завершится 5 июля, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Газпрома".

"В связи с проведением планового комплекса работ на трубопроводной системе "Голубой поток" с 1 по 5 июля 2014 года состоится временная приостановка подачи газа по газопроводу. Проводимые работы не отразятся на законтрактованных объемах поставок природного газа турецким потребителям", - сообщили в управлении информации "Газпрома".

Читайте такжеУгрозы Газпрома наказать компании за реверс газа в Украину абсолютно неприемлемы - ЕврокомиссияНа период профилактики подача газа потребителям будет осуществляться за счет увеличения объемов по альтернативным газотранспортным маршрутам, а также за счет использования газа из подземных хранилищ Турции.

Читайте также"Газпром" просит власть РФ повысить тарифы - нет денег на китайский проектТурция - второй по величине европейский рынок сбыта «Газпрома» после Германии. В 2013 году «Газпром» экспортировал в Турцию 27,03 миллиарда кубометров газа. Поставки российского газа в Турцию осуществляются по газопроводу «Голубой поток» и Трансбалканскому газопроводу.

По «Голубому потоку» в Турцию поставляется более 50% от общего объема закупки российского газа республикой. Наряду с бесперебойным снабжением потребителей Турции, газопровод играет важную роль в оперативном предоставлении стране дополнительных объемов газа для покрытия дефицита в экстренных ситуациях.