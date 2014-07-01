Украина в июне импортировала через Польшу 104 млн кубометров газа

Украинская национальная нефтегазовая компания "Нафтогаз Украины" в июне текущего года импортировала через Польшу по контракту с немецкой компанией RWE Supply&Trading около 104 млн кубометров газа после 117 млн кубометров месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора польской газотранспортной системы Gaz System, которыми располагает УНИАН.

В прошлом месяце среднесуточные поставки составляли около 3,7 млн кубометров газа. Поставки не реализовались два дня в июне, а в один из дней составили всего 1,3 млн кубометров газа.

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Как сообщал УНИАН, в апреле Украина возобновила поставки газа из Европы через Польшу прекращенные в конце прошлого года после того, как правительство получило более, чем 30% скидку на российское топливо.

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Украина сейчас транспортирует газ также через территорию Венгрии и надеется начать поставки через Словакию с сентября текущего года. Эксперты отмечают, что украинские власти сейчас могут покупать газ в Европе дешевле, чем предлагает Россия с 2 квартала текущего года - 485 долл. за тысячу кубометров, но отмечают, что технические возможности не позволят ей компенсировать все поставки из России.

По данным украинской стороны, в Европе Украина может покупать за около 300 долл./тыс. куб.м.