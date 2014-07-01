Компании South Stream Transport разрешили строить «Южный поток» в России

13:25, 01 июля 2014
Энергетика
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Укладку труб в российских территориальных водах планируется начать в ноябре 2014 года.

REUTERS

Международная совместная компания South Stream Transport получила разрешение на начало строительства газопровода «Южный поток» в России, который планируется проложить по дну Черного моря в обход Украины. 

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российского газового гиганта «Газпром».

«Сегодня Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выдало компании South Stream Transport разрешение на строительство газопровода «Южный поток» на территории России», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что разрешение позволяет компании начать строительство технической инфраструктуры, всех ниток газопровода на суше, четырех микротоннелей и около 3 км газопровода для соединения с Единой системой газоснабжения ОАО «Газпром». 

В соответствии с разрешением, South Stream Transport приступает к подготовке строительной площадки в районе Анапы, обустройству подъездных путей, завозу строительной техники, оборудования, материалов и реализации мероприятий по охране редких видов животных и растений.

Укладку труб в российских территориальных водах планируется начать в ноябре 2014 года после получения разрешения от Министерства природных ресурсов и экологии РФ на прокладку подводных кабелей и трубопроводов на континентальном шельфе и во внутренних территориальных водах Российской Федерации. 

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Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через Черное море в обход Украины в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков. Первый газ по «Южному потоку» планируется поставить в конце 2015 года. На полную мощность газопровод должен выйти в 2018 году.

Планированием, строительством и последующей эксплуатацией морской части газопровода «Южный поток» занимается международная совместная компании South Stream Transport B.V. Акционерами компании являются компании «Газпром» (50%), ENI (20%), Wintershall и EDF (по 15% каждая).

В марте 2014 года South Stream Transport подписала контракт на строительство первой нитки морского участка «Южного потока», в апреле – на строительство второй нитки. Подписаны также договоры на поставку примерно 150 тысяч труб для первых двух ниток морского газопровода. Строительство первой нитки морского газопровода будет продолжаться до третьего квартала 2015 года.

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