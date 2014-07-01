В «Энергоатоме» считают необходимым доработать законопроект о налоговом компромиссе

Специалисты ГП НАЭК «Энергоатом» по вопросам налогообложения считают необходимым доработать проект закона №4930 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уточнения налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость в случае применения налогового компромисса». В документе должны быть учтены интересы крупных налогоплательщиков, которые выполняли свои налоговые обязательства в полном объеме.

Принятая 19 июня текущего года Верховной Радой Украины в первом чтении базовая версия проекта закона №4930 создает условия для увеличения необоснованного налогового давления на крупных плательщиков налогов, среди которых ГП НАЭК «Энергоатом» занимает одно из первых мест в государстве. Текущая редакция законопроекта нарушает один из основополагающих принципов Налогового Кодекса Украины, статья 4 которого утверждает, что налоговое законодательство Украины основывается на принципе всеобщности налогообложения и равенства всех плательщиков перед законом. Зато в указанном законопроекте присутствуют откровенно дискриминационные нормы именно по отношению к добросовестным налогоплательщикам. Пункт 12 законопроекта №4930 фактически принуждает крупных плательщиков к налоговому компромиссу, невзирая на то нуждаются ли они в этом компромиссе вообще.

Напомним, что ГП НАЭК «Энергоатом» был и остается дисциплинированным налогоплательщиком, осознающим, что его платежи в бюджеты всех уровней являются важными для своевременных социальных выплат населению и залогом экономической безопасности государства. В 2013 году в бюджеты всех уровней Компания перечислила 6,8 млрд грн. «Энергоатом» является едва ли не единственным в Украине предприятием с переплатой налога на прибыль в размере 1,4 млрд грн.

Необходимость принятия законопроекта №4930 его авторы обосновывают тем, что он позволит реанимировать экономику путем выведения ее из тени. Главной целью документа является добровольная акция декларирования недоплаченных платежей в бюджет, что представляется как некий компромисс между государством и налогоплательщиками. Для фактической реализации режима налогового компромисса налогоплательщикам предоставляются определенные преференции, в частности уплата только доли заблаговременно незадекларированных платежей в размере 15%.

При этом еще раз подчеркнем: «Энергоатом» не только на 100% платил налоги, но и переплачивал их авансом. Тем не менее, согласно алгоритму, прописанному в законопроекте № 4930, Компания обязана предоставить уточненные расчеты по уплате налогов в предыдущий период на одинаковых условиях с теми, кто уклонялся от уплаты налогов. К чему это приведет нетрудно догадаться - бесконечные придирчивые проверки фискальных органов могут просто парализовать финансово-экономическую деятельность Компании. К тому же «Энергоатом», как крупнейшая энергогенерирующая компания страны, работает с сотнями контрагентов и их субподрядчиков. Если кто-то в цепи поставщиков услуг или оборудования в интересах атомной энергетики «напишет явку с повинной», конечным ответчиком без сомнений станет ГП НАЭК «Энергоатом» как «окончательный выгодополучатель».

Стоит отметить, что в Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики ВР к законопроекту №4930 также остается много вопросов. В частности, первый заместитель председателя Комитета - народный депутат Украины Оксана Продан убеждена, что процедура применения налогового компромисса требует детального обсуждения. «При рассмотрении в первом чтении в Комитете отмечались ее сложности. Об этом говорили и эксперты: можно ли ее упростить по этапам налогового контроля, поскольку предусмотрена встречная сверка, а также возможность проведения налоговой проверки. Вызывает также дискуссию предложенная в проекте норма о сплошных проверки крупных налогоплательщиков, которые не выразили желания подавать уточняющие расчеты, то есть тех, кто не имел нарушений», ‒ отметила О.Продан на совещании по подготовке ко второму чтению проекта закона, состоявшемся 25 июня.

«Остается надеяться, что члены профильного комитета ВР и налоговики выполнят свое обещание и законопроект к своему второму чтению обретет ожидаемую лаконичность, беспристрастность и, простите за каламбур, бескомпромиссность механизма достижения налогового компромисса», ‒ подчеркнул заместитель главного бухгалтера ГП НАЭК «Энергоатом» Виктор Гайдуков.