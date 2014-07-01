«Нафтогаз»: для отопительного сезона достаточно 10 млрд кубов газа в хранилищах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции в Киеве заявил начальник управления контроля за расчётами за реализованный природный газ НАК «Нафтогаз Украины» Владислав Яковлев.

«Для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон, нам необходимо 10 – 10,2 млрд кубов газа, для того, чтобы Украина была в тепле», - сказал Яковлев.

По данным системы отображения информации ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE), запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на 1 июля 2014 года составляют 14,2 млрд куб. м.

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Как ранее сообщал УНИАН, переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала июня, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

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16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.