«Роснефть» хочет судиться с «Газпромом»

«Роснефть» готова отстаивать ущемленные «Газпромом» права в суде, говорится в заявлении «Роснефти». Компания подчеркивает, что «Газпром» по закону обязан обеспечить независимым производителям доступ к транспортной системе газопровода «Сила Сибири», что он отказывается делать, пишет "Газета.ru".

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«Газпром», как инфраструктурная монополия, обязан обеспечить независимым производителям доступ к транспортной системе. И тогда 40 млрд кубометров газа, производимого предприятиями «Роснефти» в Восточной Сибири, и как минимум столько же — другими независимыми производителями вольются в экономику регионов, дадут свет, тепло и энергию их развитию», — отмечается в сообщении.

«Роснефть» считает, что позиция «Газпрома» расходится с задачей развития регионов Сибири и Дальнего Востока и прямо противоречит действующему законодательству. Нефтедобывающая компания подчеркивает намерение обеспечивать права граждан страны «в переговорном процессе в рамках корпоративных процедур, в общении с регуляторами и, если понадобится, в судебном процессе».