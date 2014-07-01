Россия достроит «Южный поток» в обход Украины, несмотря на трудности - Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент РФ Владимир Путин сказал на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации.

«Мы всегда дорожили репутацией надежного поставщика энергоресурсов, инвестировали в развитие газовой инфраструктуры. Совместно с европейскими компаниями, как вы знаете, построили новую газотранспортную систему «Северный поток» по дну Балтийского моря. И, несмотря на известные трудности, будем продвигать проект «Южного потока», - сказал Путин.

Он считает, что все больше европейских политиков и деловых людей понимают, что Европу просто хотят использовать «в чьих-то интересах, что она становится заложником недальновидных идеологизированных подходов».

Как сообщал УНИАН, 2 июня Брюссель предложил Болгарии приостановить строительство „Южного потока” на ее участке. Официальная причина – несоответствие проекта Третьему энергетическому пакету.

8 июня премьер-министр Болгарии Пламен Орешарский сообщил, что его страна останавливает работу над противоречивым проектом газопровода «Южный поток», который поддерживает Россия.

9 июня Сербия заявила, что может быть вынуждена остановить строительство газопровода «Южный поток» по своей территории после того, как Болгария заявила, что останавливает работы на своем сегменте. В то же время сербский премьер Александар Вучич заявил, что официального решения по этому поводу еще не принимали.

При этом 24 июня было принято окончательное инвестиционное решение по строительству газопровода «Южный поток» на территории Австрии. В Вене в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Австрийскую Республику глава российского «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор компании OMV Герхард Ройсс подписали Соглашение акционеров совместной проектной компании South Stream Austria GmbH.

Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпром» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м газа ежегодно. Планируется, что он будет проходить через Черное море в страны Южной и Центральной Европы с целью диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков. Начало поставок по газопроводу запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году.

Планировалось, что морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка будет составлять более 930 км, максимальная глубина - более 2 км.

В конце 2011 года Россия достигла договоренности с Турцией о получении окончательного разрешения на строительство газопровода «Южный поток» в турецкой исключительной экономической зоне в Черном море.