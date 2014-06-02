«Энергоатом» выиграл суд у Госфининспекции

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, 26 мая выиграло суд у Государственной финансовой инспекции относительно правомерности уплаты 2,157 млн грн компании «Тамонтен» за телепрограммы, которые транслировались на телеканалах «Первый национальный» и «Интер», сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, ранее Госфининспекция по результатам ревизии установила, что «Энергоатом» в период с июля 2012 года по октябрь 2013 года переплатил компании «Тамонтен» 2,157 млн грн за телевизионные программы, которые не выходили в эфир телеканалов.

При этом «Энергоатом» обжаловал факт переплаты в суде. Компания предоставила все необходимые доказательства в подтверждение выхода в эфире телеканалов «Первый национальный» и «Интер» программ, заказанных у компании «Тамонтен».

В частности, были предоставлены документы, подтверждающие фактическое время и хронометраж выхода в эфир всех телепередач и их тематических рубрик.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.