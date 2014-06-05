«Энергоатом» продолжает увеличивать долю украинского оборудования

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» продолжает увеличивать долю оборудования отечественного производства, которое используется при выполнении мероприятий по повышению безопасности эксплуатации атомных электростанций с учетом уроков аварии на АЭС «Фукусима» в Японии, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, на сегодня доля украинского оборудования в объеме комплексной программы повышения безопасности энергоблоков АЭС (КсПБ) по модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) составляет более 80%. И эта доля постоянно увеличивается за счет освоения отечественными предприятиями производства новых систем АСУТП.

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В сообщении приводится пример систем группового и индивидуального управления, которые ранее выпускалась чешским производителем Skoda JM, а сейчас это производство освоили сразу два отечественных производителя – СНПО «Импульс» и НПП «Радий».

Также освоено производство системы управления резервными дизельными генераторами, системы контроля концентрации водорода в гермооболочке, системы радиационного контроля на АЭС.

В сообщении отмечается, что после аварии на «Фукусиме» в мире повысились требования к уровню безопасности атомных станций. Украина добровольно присоединилась к инициативе стран ЕС и провела внеочередной анализ влияния на АЭС природных катастроф и других непроектных факторов (так называемые «стресс-тесты»).

По результатам анализов были разработаны дополнительные меры, которые после согласования с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) и Минэнергоугля внесены в программу повышения безопасности энергоблоков.

Среди мероприятий, направленных на предотвращение аварий, - внедрение системы аварийного и послеаварийного мониторинга параметров реакторной установки, программно-технического комплекса (ПТК) «Черный ящик», а также системы управления аварией «Перетекание теплоносителя из первого контура во второй».

Все эти системы являются программно-техническими комплексами с жесткими требованиями к их работоспособности и надежности (в первую очередь с надежным электропитанием) со сложными алгоритмами работы. Указанные системы внедряются на реакторах типа ВВЭР впервые, поэтому разработчикам оборудования пришлось начинать с чистого листа.

В сообщении подчеркивается, что украинские специалисты успешно решают все задачи по реконструкции автоматизированных систем управления технологическими процессами АЭС Украины, а также разрабатывают новые, уникальные системы для повышения безопасности энергоблоков станций.

«Системы, которые производятся в Украине, успешно конкурируют с ведущими мировыми производителями не только в Европе, но и в Азии и Америке, подтверждением чему являются многочисленные контракты с Россией, Арменией, Болгарией, Словакией, Венгрией, США, Бразилией, Японией и Индией», - резюмировали в компании.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.