«Энергоатом» продолжает увеличивать долю украинского оборудования
«Энергоатом» продолжает увеличивать долю украинского оборудования при повышении безопасности АЭС.
Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» продолжает увеличивать долю оборудования отечественного производства, которое используется при выполнении мероприятий по повышению безопасности эксплуатации атомных электростанций с учетом уроков аварии на АЭС «Фукусима» в Японии, говорится в сообщении компании.
Согласно сообщению, на сегодня доля украинского оборудования в объеме комплексной программы повышения безопасности энергоблоков АЭС (КсПБ) по модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) составляет более 80%. И эта доля постоянно увеличивается за счет освоения отечественными предприятиями производства новых систем АСУТП.
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В сообщении приводится пример систем группового и индивидуального управления, которые ранее выпускалась чешским производителем Skoda JM, а сейчас это производство освоили сразу два отечественных производителя – СНПО «Импульс» и НПП «Радий».
Также освоено производство системы управления резервными дизельными генераторами, системы контроля концентрации водорода в гермооболочке, системы радиационного контроля на АЭС.
В сообщении отмечается, что после аварии на «Фукусиме» в мире повысились требования к уровню безопасности атомных станций. Украина добровольно присоединилась к инициативе стран ЕС и провела внеочередной анализ влияния на АЭС природных катастроф и других непроектных факторов (так называемые «стресс-тесты»).
По результатам анализов были разработаны дополнительные меры, которые после согласования с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) и Минэнергоугля внесены в программу повышения безопасности энергоблоков.
Среди мероприятий, направленных на предотвращение аварий, - внедрение системы аварийного и послеаварийного мониторинга параметров реакторной установки, программно-технического комплекса (ПТК) «Черный ящик», а также системы управления аварией «Перетекание теплоносителя из первого контура во второй».
Все эти системы являются программно-техническими комплексами с жесткими требованиями к их работоспособности и надежности (в первую очередь с надежным электропитанием) со сложными алгоритмами работы. Указанные системы внедряются на реакторах типа ВВЭР впервые, поэтому разработчикам оборудования пришлось начинать с чистого листа.
В сообщении подчеркивается, что украинские специалисты успешно решают все задачи по реконструкции автоматизированных систем управления технологическими процессами АЭС Украины, а также разрабатывают новые, уникальные системы для повышения безопасности энергоблоков станций.
«Системы, которые производятся в Украине, успешно конкурируют с ведущими мировыми производителями не только в Европе, но и в Азии и Америке, подтверждением чему являются многочисленные контракты с Россией, Арменией, Болгарией, Словакией, Венгрией, США, Бразилией, Японией и Индией», - резюмировали в компании.
Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.