"Газпром" оспаривает штраф Литвы в $48 млн

Газпром попросил пересмотреть штраф в $48 миллионов, назначенный литовским судом, который счел действия российского концерна антиконкурентными и нарушающими международные соглашения Евросоюза, пишет Reuters.

В июне антимонопольный регулятор Литвы счел нарушением закона отказ Газпрома - единственного поставщика газа в Литву - рассмотреть возможность обмена газом с местной электроэнергетической компанией Lietuvos energijos gamyba в 2012 году. По мнению регулятора, почти 10 лет назад Газпром также нарушил закон о конкуренции, когда приобрел почти 40 процентов акций поставщика газа Lietuvos Dujos, закрыв рынок для конкурентов, что вызвало рост цен на газ и электроэнергию.

"Газпром заявляет, что решение Совета по конкуренции незаконно и необоснованно, и просит суд отменить его", - сообщила представитель регионального административного суда Вильнюса Сигита Ясиневисьене-Балтадуоне.

Читайте также«Роснефть» хочет судиться с «Газпромом»

"Среди аргументов компании - заявления, что Совет нарушил международные договоренности Европейского союза и не смог завершить расследование в отведенное законом время. Компания также оспаривает размер штрафа".

Сразу после решении о штрафе концерн продал акции Lietuvos Dujos и литовской газораспределительной фирмы Amber Grid.