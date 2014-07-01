«Энергоатом» и Holtec подписали дополнительное соглашение на строительство ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, подписала с американской Holtec International дополнительное соглашение к контракту на строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне.

Как говорится в сообщении пресс-службы госкомпании, документ был подписан президентами Holtec International Крисом Сингхом и НАЭК «Энергоатом» Юрием Недашковским 24 июня в Киеве.

«Документ касается возобновления работ по контракту 2005 года в части разработки проекта централизованного хранилища», - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время подписания документа Сингх выразил уверенность в том, что компании вошли в активную фазу реализации проекта, и заверил украинскую сторону, что в проекте будут использованы самые новые и эффективные технологи.

«Вы можете быть уверены, что в Украине будет самая надежная и безопасная система хранения отработавшего ядерного топлива», ‒ цитирует пресс-служба президента Holtec.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2014 года Кабинет министров Украины принял решение выделить земельный участок под строительство Центрального хранилища отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Проектные работы по пусковому комплексу должны быть завершены к концу 2017 года. Основным исполнителем работ выбрана американская компания Holtec, а предположительный объем финансирования работ составит 3,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за смены политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

В марте 2012 года «Энергоатом» прогнозировал введение первой очереди ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2015 году.

Общая емкость хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделяющих сборок реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.