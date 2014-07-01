Кабмин хочет сделать страну мировым поставщиком продовольствия

Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта, сообщила пресс-служба министерства.

«В долгосрочной перспективе правительство планирует изменить структуру украинской экономики, уменьшив удельный вес энергоемких отраслей», - цитирует пресс-служба Максюту.

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По его словам, перспективными для Украины являются сельское хозяйство, пищевая промышленность, машиностроение, авиа- и судостроение. Кроме того, Украина имеет значительный потенциал развития IT-технологий.

Замминистра назвал одним из приоритетов правительства развитие инфраструктуры, в первую очередь это касается агропромышленного комплекса, в частности логистики и экспорта сельскохозяйственной продукции, строительства дорог и транспортных коммуникаций, включая портовое хозяйство.

Также Максюта напомнил, что правительство работает над сокращением потребления газа и поиском альтернативных источников его поставок в Украину, включая производство альтернативного топлива, строительство LNG-терминала, мероприятия по энергоэффективности, и созданием соответствующих условий для привлечения инвесторов в эти сферы.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля отменил все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Новое правительство во главе с Арсением Яценюком объявило курс на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, в частности на газ, электричество и централизованное теплоснабжение.