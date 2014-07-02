Венгрия будет участвовать в строительстве «Южного потока»

Как заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, «тот, кто сказал, что мы не должны строить «Южный поток», должен предложить альтернативу относительно того, как мы должны жить без энергетики», передает Радио Свобода.

Это заявление Орбана подтверждает разногласия в Евросоюзе в отношении этого газопровода. Ранее Еврокомиссия призвала страны содружества противостоять давлению России в вопросе строительства «Южного потока», заявив, что контракт с «Газпромом» подписан с нарушением правил конкуренции.

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В прошлом месяце Болгария заморозила строительство этого газопровода. Но австрийская энергетическая компания OMV и российский «Газпром» подписали контракт на строительство австрийской части трубопровода «Южный поток», который должен поставлять природный газ в Европу в обход Украины.

Подписание состоялось 24 июня перед переговорами в Вене между президентом России Владимиром Путиным и президентом Австрии Хайнцем Фишером обсуждали «Южный поток» и кризис в Украине.

OMV утверждает, что проект будет способствовать укреплению безопасности энергетических поставок в Европу.

Украина выступает категорически против этого проекта.