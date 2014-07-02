Ситуация в Ираке снова подняла цены на нефть

На мировых торгах в среду, 2 июля, цены на нефть растут из-за опасений за поставки из Ирака, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,09, до $112,38 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,10, до $105,44.

Аналитики полагают, что ситуация на Ближнем Востоке не даст ценам упасть: в США начинается летний сезон автопутешествий, а экономика Китая стабильна.

Читайте такжеПодорожание нефти из-за конфликта в Ираке несет угрозу развивающимся экономикамЛивийские повстанцы, с прошлого лета контролирующие нефтяные порты на востоке страны, согласились на открытие двух последних терминалов. После возобновления их работы Ливия сможет экспортировать 500.000 баррелей нефти ежедневно.

Однако сохраняющиеся риски снабжения рынка из Ирака и Нигерии не позволят американскому эталону упасть ниже $100, считают аналитики.

Сунниты и курды покинули первое заседание нового парламента Ирака, после того как шииты не смогли найти замену премьер-министру Нури аль-Малики, тем самым снизив вероятность быстрого создания единого правительства, которое спасло бы страну от раскола.

Читайте такжеБюджет России не переживет снижение цен на нефть до $80 - прогноз СбербанкаПоддержку ценам также дает сокращение мировых добывающих мощностей, которые, по мнению аналитиков, с трудом смогут компенсировать серьезные перебои в поставках.