«Энергоатом» и польская Polenergia подписали меморандум о сотрудничестве в атомной отрясли

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и польская Polenergia International 11 июня подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики, производства ядерной энергии и ее оптимального использования.

“Целью меморандума является определение общих направлений будущего стратегического сотрудничества в области проектирования и строительства атомных электростанций, оптимального использования производства ядерной энергии и углубления взаимоотношений для достижения целей общего развития на основе равенства и взаимной выгоды”, - говорится в сообщении пресс-службы "Энергоатома".

Согласно сообщению, меморандум о сотрудничестве подписали президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский и президент Polenergia International Яцек Гловацки.

«Украина сегодня переживает нелегкие времена, но это заставляет нас двигаться быстрее. Надеюсь, что шаги, которые мы будем делать в западном направлении, дадут Украине возможность достичь энергетической независимости», ‒ цитирует пресс-служба президента «Энергоатома».

Во время встречи была достигнута договоренность о создании рабочих групп, которые возглавят со стороны Polenergia International Яцек Гловацки, а со стороны «Энергоатома» ‒ первый вице-президент ‒ технический директор компании Александр Шавлаков.

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Справка УНИАН. Polenergia International S.ar.l. является частью Kulczyk Investments, международной инвестиционной группы, которая специализируется на инициировании и осуществлении операций на новосозданных мировых рынках, а также на реструктуризации и создании гудвилла портфельных обществ. Важнейшие для группы сектора: энергетика, нефть и газ, минеральные ресурсы, а также инфраструктура и недвижимость. Kulczyk Investments является крупнейшим польским инвестором в Африке. Фирма с местонахождением в Люксембурге имеет свои представительства в Варшаве, Лондоне, Киеве и Дубаи.

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины (Запорожской, Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой). На 4-х украинских АЭС эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и два – ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 тыс. 835 МВт.