Ривненская АЭС подключила к сети энергоблок №3

Ривненская атомная электростанция сегодня, 2 июля, подключила блок №3 к энергосети страны после проведения ремонта, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

«2 июля в 0:01 энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС подключен к энергосети после завершения текущего ремонта», - говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что радиационная, противопожарная и экологическая обстановка на РАЭС и прилегающей территории не изменялась и находится в пределах действующих норм.

Как сообщал УНИАН, РАЭС 19 июня отключила блок №3 от энергосети страны для устранения неполадок парогенератора.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.