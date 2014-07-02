Украина в июне увеличила импорт газа из Венгрии в 5 раз

Украина в июне 2014 года увеличила импорт природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим месяцем в 5 раз – до 210,7 млн куб. м с 43,4 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

Согласно данным FGSZ Ltd, среднесуточный импорт газа из Венгрии в июне составил около 7 млн куб. метров.

В то же время, данный объем уже на протяжении двух месяцев не достигает максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа в сутки.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина в июне текущего года импортировала через Польшу по контракту с немецкой компанией RWE Supply&Trading около 104 млн кубометров газа после 117 млн кубометров месяцем ранее.

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Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

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