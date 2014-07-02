Украина считает неприемлемыми ценовые предложения «Газпрома»

Украина продолжает считать неприемлемыми предложения «Газпрома» о предоставлении 100 долл. скидки на газ, так как это позволит Кремлю использовать энергопоставки в качестве постоянно действующего политического рычага.

Об этом говорится в официальном комментарии министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, распространенном пресс-службой ведомства.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан прокомментировал слова министра энергетики Российской Федерации Александра Новака относительно отсутствия намерений российской стороны изменять свое предложение и условия, при которых поставки газа в Украину возобновятся.

«Сам механизм, которым российская сторона предлагает установить эту цену - в одностороннем порядке, путем принятия правительственного решения - также неприемлем. Это попытка оставить вопрос поставок газа в Украину в качестве постоянно действующего политического рычага», - цитирует пресс-служба слова Продана.

«Украинская сторона также не может назвать это предложение ни конструктивным, ни даже добросовестным. Это предложение содержит цену в 385 долл. США за 1000 куб. м газа, которую не только украинская сторона, но и представители Еврокомиссии признают нерыночной и завышенной», - подчеркивается в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что российская сторона не сделала в переговорах «ни одного шага навстречу», отойдя на последних раундах даже от договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров раньше.

В министерстве напомнили, что «Нафтогаз Украины», осуществив платеж в сумме 786,4 млн долл., полностью рассчитался за газ, поставленный в первом квартале текущего года.

«Не словами, а действиями подтвердил свой настрой на конструктивное решение проблемы», - отмечается в сообщении.

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Как ранее сообщал УНИАН, 1 июля 2014 года министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия не собирается пересматривать свои предложения Украине по газу, они достаточно комфортны.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала июня, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

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16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

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