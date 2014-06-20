«Энергоатом» намерен расширить сотрудничество с чешскими компаниями

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерено расширить сотрудничество с чешскими компаниями в вопросах строительства, инжиниринга и сервисного обслуживания атомных электростанций, говорится в сообщении «Энергоатома».

Согласно сообщению, перспективы расширения сотрудничества обсуждались в ходе встречи министра иностранных дел Чешской Республики Любомира Заоралека с президентом НАЭК «Энергоатом» Юрием Недашковским, которая состоялась в Киеве 18 июня. Во встрече также принимал участие посол Чешской Республики в Украине Иван Почух и представители «Энергоатома».

В сообщении приводятся слова Заоралека, который сказал, что чешские компании ценят многолетнее успешное сотрудничество с Украиной в сфере ядерной энергетики и надеются на его расширение.

«В Украине развивается атомная отрасль. Есть проекты строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС, а также Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Мы заинтересованы в продолжении реализации этих проектов и готовы их поддерживать», ‒ цитирует Заоралека пресс-служба.

При этом он выразил надежду, что Украина продолжит реформы, которые будут стимулировать расширение сотрудничества между странами.

В свою очередь, Юрий Недашковский акцентировал внимание на многолетнем – свыше 20 лет ‒ успешном сотрудничестве украинских атомщиков с Чешским экспортным банком, компанией Skoda JS и Институтом ядерных исследований Ржеж, а также на тесном взаимодействии в рамках Всемирной ассоциации операторов АЭС и передачи знаний.

«Только за период с 2002 года по 2013 год с компанией Skoda было заключено 79 контрактов на сумму 450 млн грн. В последние годы такое сотрудничество расширено путем кредитования поставок Чешским экспортным банком. В 2013 году для финансирования систем управления защитой реактора на Запорожской АЭС получен кредит на 265,5 млн чешских крон и системы уплотненного хранения топлива на ЗАЭС ‒ на 87,5 млн чешских крон. Мы также поддерживаем контакты с компанией CEZ, особенно в вопросах повышения безопасности. В рамках продления ресурса АЭС компания сотрудничает с Институтом ядерных исследований Ржеж. Часть проектов уже завершена», - сказал президент «Энергоатома».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.