Еврокомиссия хочет к концу года создать в ЕС единый энергорынок

Еврокомиссия (ЕК) планирует к концу года сформировать в Евросоюзе единый энергетический рынок, сказал глава ЕК Жозе Мануэл Баррозу, выступая в среду в Европарламенте, передает РИА Новости.

Баррозу вновь обратил внимание на зависимость ЕС от импорта энергии. По его словам, должна быть создана конкурентоспособная, энергобезопасная экономика, снижающая зависимость от импорта нефти и газа.

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Еврокомиссия считает, что необходимо диверсифицировать источники энергии, «в том числе с точки зрения географии, экономику, которая включает возобновляемые источники, повышает эффективность энергопотребления, улучшает энергетическую инфраструктуру, создает единый энергетический рынок».

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Евросовет в конце прошлой недели одобрил стратегию для ЕС в области энергобезопасности и климата, предложенную Еврокомиссией, попросив доработать ее до октябрьского саммита лидеров ЕС, напомнил Баррозу.