Завтра ВР должна рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в энергетике - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, открывая заседание правительства.

Премьер сообщил, что только что завершилась встреча при его участии, президента Украины Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова, на которой обсуждали вопрос, что завтра должен поддержать парламент.

“Также была общая оценка ситуации, которая сейчас происходит в стране. Я хотел бы кратко проинформировать по тем законопроектам, по которым парламент должен продемонстрировать свою поддержку, которые будут завтра рассматриваться и которые крайне важны для страны... Речь идет, в первую очередь, о возможности введения чрезвычайного положения на энергетическом рынке. Этот законопроект включен в повестку дня, и завтра он должен быть проголосован.

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Второй вопрос, который касается газотранспортной системы: допуск к модернизации и эксплуатации украинской ГТС стран - членов ЕС и США. Также это крайне необходимый закон, который завтра должен быть принят.

НАК “Нафтогаз” вместе с Минэнерго получили поручение готовить энергетическую конференцию в Украине, чтобы Украина продемонстрировала ЕС, какую новую общую модель энергетического рынка вместе со странами - членами ЕС, которые ратифицировали и выполняют Третий энергетический пакет, мы будем вместе строить”, - сказал глава правительства.

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Также Яценюк заявил, что завтра парламент должен рассмотреть проект изменений в Конституцию, внесенный президентом.

Он подчеркнул, что одной из основных задач в рамках проведения конституционной реформы остается децентрализация власти в стране, передача полномочий на места, передача финансовых ресурсов на места и при этом передача ответственности на места.

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“Чтобы не забывали, что не только права передаются, но и обязанности тоже”, - отметил премьер.

Яценюк выразил надежду, что парламент завтра “будет демонстрировать единогласие в принятии тех решений, какие нужны Украине”.