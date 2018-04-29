Гудыма: Аренда Фирташем двух третей облгазов несет угрозу нацбезопасности Украины

Отечественный газовый рынок переживает самые драматические события за всю историю независимости Украины. Россия перекрыла поставки топлива нашей стране из-за спора о его цене, разрешением конфликта займется Стокгольмский арбитраж. Кроме того, стартовала реформа отечественного энергорынка, в том числе «Нафтогаза», согласно европейским стандартам. Нерешенным остается и вопрос собственности региональными газораспределительными сетями, которые бесплатно эксплуатируются олигархами, благодаря их тесным связям с предыдущей властью.

Речь пойдет о газовом короле, партнере «Газпрома», миллиардере Дмитрии Фирташе, находящемся под домашним арестом в Вене. Американские правоохранители обвиняют его в коррупции и требуют экстрадиции. За последние несколько лет бизнесмен сконцентрировал более 70% всех областных газоснабжающих предприятий Украины. Делал он это по-разному. Иногда напрямую, иногда через компании, контроль над которыми не признавал. Но деньги на покупку облгазов им давал. Так, малоизвестная компания «Газтек» за короткий промежуток времени стала собственником десятка крупнейших газоснабжающих предприятий. У Фирташа заявляют, что не знают, кому принадлежит компания. Тем не менее, банк «Надра», контролируемый Фирташем, предоставил «Газтеку» кредит в размере 250 млн грн. После чего компания, отсекая на своем пути любую конкуренцию, буквально за месяц скупила различные пакеты акций в десяти облгазах, поставляющих топливо домохозяйствам и предприятиям в регионах Украины. Это были пакеты по 25% акций, а порой и по 50-60%. Благодаря тому, что ранее Фирташу уже принадлежали доли этих предприятий, он получил над ними полный контроль.

К чему такая монополия может привести экономику Украины и кто помогал Фирташу взять под контроль за бесценок внутренние газопроводы, УНИАН рассказал эксперт в нефтегазовой сфере Александр Гудыма.

- Александр Николаевич, с чего началась приватизация облгазов и как большинство из них оказались в одних руках?

- Облгаз - украинско-советский феномен времен Кучмы, тогда создали эти компании и посадили управлять распределительной газовой трубой. Не на основе собственности, а на основе управления. Например, «Киевоблгаз». Его уставный капитал мизерный, имеет пару автомобилей, компьютеры и штат в 500-600 человек. Таким образом, под приватизацией облгаза следует понимать приватизацию помещения, которому передавали функцию оператора газовых сетей.

Что касается Фирташа, то он еще до президентства Януковича подбирался к облгазам. Когда у нас на протяжении многих лет не было руководителей Антимонопольного комитета, точнее были, просто они были безмолвными, все прекрасно понимали, что публичным словам Фирташа необходимо верить, а он заявлял, что является собственником 75% облгазов. Может он и был собственником 40%, а государство дало ему в управление еще 30%. Тем более, государство от собственников пока ничего не требует. Никаких денег они в государственный бюджет не платят, никаких денег они в газотранспортную сеть не вкладывают. Они используют ее как пожелают. Всем было понятно, что такая монополия вредна.

- Что же теперь с этим делать?

- Теперь наступил период действий. К сожалению, они ограничены, потому что президент Петр Порошенко сначала должен решить проблему с террористами на востоке. Потом у него еще есть десяток первостепенных дел. Сомневаюсь, что для Порошенко облгазы Фирташа - в первой десятке проблем. Но придет время, и обязательно новой власти придется решать, чьими будут облгазы в контексте экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС и интеграции в европейскую систему газовой сети. А там (по правилам ЕС – УНИАН) все четко. Уже разделили «Укртрансгаз». Сделали почти, как в Европе. То есть, это будет государственная структура, которая займется транзитом газа. А что же делать с газовой сетью, где технологические потери превышают европейские в несколько раз, где спекулируют, зарабатывают? Эксперты - грузинские, американские, европейские - скажут, что нет другого выхода, чем провести цивилизованную приватизацию. У многих сразу настроение испортится. Если все сделать действительно по-европейски, тогда необходимо готовить почву для приватизации. Я не говорю сейчас про облгазы.

- О чем же тогда идет речь?

- Речь идет о приватизации распределительных газовых сетей - это революция. Многие будут вмешиваться в процесс. Даже в парламенте есть несколько собственников таких облгазов, как и за его пределом. Они думают, если приватизация произошла, то государство дало им в частную собственность газовые сети. Но это - не так.

- А что в таком случае будет с такими структурами, как облгазы?

- Их совсем не будет, потому что им не с чем будет работать. Необходимо либо предлагать тем, кто является собственниками помещений, кресел, компьютеров, выкупить газовую сеть. В то же время, контролируя, чтобы не произошло так, что Фирташ, Иваненко или Петренко выкупит 75% всех распределительных газопроводов. Если это произойдет, то будет жестокая борьба. Если продавать все облгазы с газораспределительными сетями, то их прежние собственники останутся ни с чем. Но они особых денег и не тратили на приватизацию. Смешные суммы перечисляли в государственный бюджет за право продавать газ распределительными сетями.

- Для чего, по Вашему мнению, Фирташу нужно было скупать пакеты облгазов?

- Фирташ думал и во времена Кучмы, и во времена Ющенко, и во времена Януковича, что так будет без конца и края. Что никакой Европы не будет, что будет такой себе «бандостан». Он будет продолжать скупать собственность, ему будут отдавать в управление пакеты акций вместе с распределительными сетями. Он будет сидеть на краниках и, пользуясь всеми своими теневыми знаниями, зарабатывать миллиарды. Так думал Фирташ, и не только он один. А сегодня, когда он переосмысливает все в отеле Вены, то начинает, вероятно, чувствовать, что так не будет. Если государство пойдет цивилизованным путем, то позволит ему по рыночным ценам выкупить треть в его облгазах распределительных газовых сетей, а другую треть выкупят французы, или немцы, а еще треть останется у наших предприятий. Вот это будет конкуренция. И Антимонопольный комитет подтвердит, что никто не имеет в одних руках больше, чем положено по законодательству. Я убежден, что газовая распределительная сеть, находящаяся сегодня в ужасном состоянии, является одним из самых привлекательных активов, где можно путем приватизации привлечь в Украину сотни и сотни миллионов долларов инвестиций.

Главное, чтобы власть понимала, что на газовом рынке должен руководить не Фирташ со своими теневыми людьми в Кабмине или Министерстве энергетики, а рыночная экономика. Тогда к нам придут инвесторы. И если захочет Фирташ, или тот, кто будет его приемником, выкупить установленную антимонопольным законодательством часть распределительных газовых сетей - пусть покупает. А если не захочет или не сможет, то купят другие. Пути иного нет.

Давно пора продавать облгазы, как и распределительные газовые сети. А так, благодаря дружественным отношениям Фирташа с Ющенко и Януковичем, он достиг того, что контролирует или взял в аренду бесплатно две трети облгазов, что несет угрозу национальной безопасности Украины. Это необходимо ликвидировать.

Алексей Кравченко